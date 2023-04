Ragù bolognese | cambia la ricetta ufficiale | ecco la nuova versione con la modifica

La ricetta tradizionale delcambia. E non si tratta delle modifiche strampalate adottate da qualche vip oltreoceano o della rivisitazione dalle pretese gourmet di uno chef a caso. La ricetta originale è stata ...AGI - L'Accademia Italiana della Cucina ha rinnovato la ricetta del veroalla. Da oggi, 20 aprile 2023, il testo di riferimento cambia rispetto a quello che era stato depositato alla Camera di commercio di Bologna il 17 ottobre 1982. La nuova ricetta, frutto ...Assolutamente non ammesse, come varianti, la polpa di vitello, la pancetta affumicata, l'uso esclusivo di carne di maiale, l'aglio, il rosmarino, il prezzemolo, il brandy in sostituzione del vino e la ...

Ecco la nuova ricetta ufficiale del ragù alla bolognese AGI - Agenzia Italia