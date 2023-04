Quarto | presentata la lista del PD a sostegno di Antonio Sabino

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023)ladi. Presenti all’incontro il candidato, il pres. Pd metropolitano, Dinacci, il segretario del Pd metropolitano, Annunziata e l’on. Toponella sede del comitato elettorale del candidato a sindaco per il comune di, nonché sindaco attuale,, ladel Partito Democratico. Presenti all’incontro il candidato, il pres. Pd metropolitano, Francesco Dinacci, il segretario del Pd metropolitano, Giuseppe Annunziata e l’on. Lello Topo. Dichiarazione On. Lello Topo “Abbiamo dimostrato in questa città complicata, e lo abbiamo fatto con la faccia, con il lavoro e con l’impegno di tutti. Era fondamentale riconquistare la reputazione, ...