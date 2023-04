Quanto costa avere un figlio in Italia | i numeri

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) – Non servono meccanismi fiscali o sostegni complessi: per fare unle coppie vorrebberoun’entrata mensile tra i 500 e i 1.000 euro al mese, secondo il reddito, almeno fino al termine della scuola primaria del bambino. E’emerge da un sondaggio sottoposto a 425 persone, 270 donne in età fertile e 155 coppie durante consulenze cliniche ginecologiche da gennaio ad oggi. L’indagine – realizzata dalla Società di diagnosi prenatale e medicina materno fetale – chiedeva alle persone coinvolte quali tra bonus vigenti, detassazione, rafforzamento degli attuali sostegni sociali (tipo libri, asili, congedi parentali eccetera) e un contributo di 500-1.000 euro a, secondo il reddito, fosse quello più convincente e che avrebbe fatto decidere loro di allargare la famiglia. Secondo il ...

