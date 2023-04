- - > Il ministro Giancarlo Giorgetti - Reuters . Dopo il silenzio del primo giorno,gli è stato attribuito un piano tecnico per rilanciare la natalità in Italia tramite ... assicura l'...L'di minoranza ricorda poi il Consiglio comunale del 30 luglio 2021 aggiungendo che il sindaco di Pietra Ligure ' non ha esitato a votare 'no'gli è stata data l'opportunità di ...... come quelli espressi da Roderich Kiesewetter, presidente della commissione di controllo del Bundestag sui servizi segreti eddi primo piano della Cdu,dice, commentando le parole ...

Quando l'esponente del Pd disse: "Continuare la nostra razza" ilGiornale.it