Quando Gino Strada diceva | ' Non siamo ancora in grado di concepire un mondo senza guerra'

... ero davvero convinto chesarei stato vecchio il mondo sarebbe stato migliore. Oggi che sono vecchio mi rendo conto che non siamo ancora in grado di concepire un mondo senza guerra'....Come fece ai tempi conPaoli e Fabrizio De Andrècanto 'La canzone di Marinella' e lo strappò, come il cantautore amava ricordare, a una carriera di avvocato…'. Mina e il duetto ...Dalle ore 14 alle 16 "Istantanee di fabbriche e paesaggi industriali" con Lucio Criscuolo e... Venerdì 21 aprile tra le ore 10 - 12 "l'architettura scendeva in fabbrica" con Francesca ...

Gino Paoli canta "Senza fine" a "Popcorn" 1981 TGCOM

Ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, il fondatore di Emergency disse: "La guerra piace solo a chi non la conosce" ...La prima prova del campionato mondiale Endurance è vissuta su una serie di colpi di scena: trionfano i campioni in carica di F.C.C. TSR Honda ma non sono mancate le emozioni fin dal primo giro ...