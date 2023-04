Qual è il valore di Vincenzo Italiano

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. A fine febbraio la Fiorentina era una delle grandi deluse della stagione. Dopo una prima parte di stagione molto complicata, con soli 6 punti conquistati nelle prime 8 gare di campionato del 2023 nonostante un calendario apparentemente favorevole (Monza, Torino, Bologna ed Empoli in casa) la squadra diera scivolata nelle ultime posizioni della classifica, tanto che la sfida al Bentegodi con l’Hellas terzultimo e distante 8 punti aveva finito per assomigliare a uno scontro salvezza. Una vittoria per 3-0 (in realtà fin troppo rotonda) invece ha aperto una sorprendente striscia di 10 vittorie consecutive, che si è interrotta solo prima di Pasqua con ...