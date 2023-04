Pullman prende fuoco sul ponte di Venezia | traffico in tilt e tanta paura per i passeggeri

A Venezia undi linea ha preso fuoco mentre transitava sul ponte translagunare che collega la città a Mestre, bloccando il traffico tra i due centri. Al momento non ci sono conseguenze per i passeggeri, ...In caso contrario pulirò tutti idella squadra .' A novembre era già a quota 27 reti , per ... In questi due anni, domina ogni avversario fisicamente, in velocità non sie sotto porta non ...... "Sta davanti ale parla poco. Appena arriva allo stadio inizia a muoversi e inizia a ...tanti spunti uscendo con frasi da altri sport come la pallavolo per esempio. Si interessa allo ...

Pullman prende fuoco, passeggeri messi in salvo dall’autista: traffico bloccato Quotidiano di Sicilia

Un pullman di linea ha preso fuoco mentre transitava sul ponte translagunare che collega Venezia a Mestre, bloccando il traffico tra i due centri.I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, hanno individuato e deferito alla Procura della Repubblica un 46enne italiano dipendente di un'azienda di trasporti pubblici per peculato ag ...