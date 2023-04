Provincia | il 20 maggio la consegna del progetto definitivo per la Foiano Valfortore – Statale 90 bis

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAffidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la strada di innesto sulla90 bis nel tratto dal Comune dialla Stradale n. 169 in contrada Ganto / Calcarella e la Stradale n. 88. Lo comunica il Presidente dellaNino Lombardi. Stamani il Dirigente del Settore Tecnico dellaAngelo Carmine Giordano ha sottoscritto il contratto per la redazione della progettazione esecutiva darsi entro il prossimo 20 di. I lavori per i quali va presentato ilesecutivo sono stati finanziati dal Comitato Interministeriale della programmazione Economica con oltre 30,6 milioni di Euro. Nel scorso ...