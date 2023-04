Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | venerdì 21 aprile 2023

(Di venerdì 21 aprile 2023)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,21, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi21? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme., per la prima volta, sarà ospite l’attrice Margherita Buy, ...

Durante questa lunga serie di, Fabri Fibra e il suo "fidato" dj Double S avranno modo di ... brani come "" (singolo doppio platino), "Stelle" (certificato oro) e "Caos" (platino) tratti ...Durante questa lunga serie di, FABRI FIBRA e il suo "fidato" DJ Double S avranno modo di ... brani come "" (singolo Doppio Platino), "STELLE" (certificato Oro) e "CAOS" ( LEGGI LA ...Durante questa lunga serie di, Fabri Fibra e il suo "fidato" DJ Double S avranno modo di ... brani come "" (singolo Doppio Platino), "Stelle" (certificato Oro) e "Caos" (Platino) tratti ...

Propaganda Live - Puntata del 14/4/2023 La7

Venerdì 21 aprile alle 21.15 su La7, tornerà in onda Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi. La puntata sarà caratterizzata da numerosi ospiti prestigiosi e momenti live indimenticabili. Tra ...Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l'album Caos (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è pronto per tornare sul palco per una tournée che ...