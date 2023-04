Pronostici di oggi 21 aprile | serie A | Ligue 1 | Bundesliga | Premier League e Liga

(Di venerdì 21 aprile 2023) Eccoci dunque al riepilogo deidi21, sono Bologna e Verona ad aprire la trentunesima giornata inA, in1 per il Psg trasferta sul campo dell’Angers, inlo Stoccarda sfida l’Augsburg, inl’Arsenal affronta il Southampton per resistere alla rimonta del Manchester City, nella PrimeiraInfoBetting: Scommesse Sportive e

diriguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito isul calcio diricordando che ogni giorno è ...Non sai mai dove ti porterà, anche quando i, favorevolissimi, ti danno in cartello una ... dicevo prima che era una bella giornata, al contrario di quella buia e scontrosa diche, ...Due gare, anzi quattro, che non vedevano i rossoneri favoriti nei, ma match che hanno ... Ad, la squadra guidata dal tecnico Simone Inzaghi ha incassato meno dei cugini, ovvero 82 ...

Pronostici di oggi 20 aprile, Juve, Roma e Fiorentina in Europa e Conference League Infobetting

Testacoda che apre la 32ª giornata di Premier League, i Gunners non possono sbagliare dopo aver pareggiato le ultime due partite ...Messi e compagni dopo aver battuto il Lens in casa per 3-1 si apprestano a giocare in trasferta sul campo degli ultimi della classe ...