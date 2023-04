Progressivo miglioramento L' ultimo bollettino di Berlusconi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Prosegue il ricovero in ospedale di Silvio, che come certificato dai suoi medici migliora la sua situazione clinica grazie alle cure ricevute

"Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". È quanto si legge nel nuovo bollettino medico firmato dai primari del San Raffaele, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Berlusconi, le condizioni di salute: il bollettino: «Lento e progressivo miglioramento» Corriere della Sera

La nota firmata dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri: proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo ..."Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". E' quanto si legge nel nuovo bollet ...