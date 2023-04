(Di venerdì 21 aprile 2023) Aperto nelle scorse ore il bando, l’iniziativa europea che mira a sostenere le piccole e medie imprese nello sviluppo di nuovi servizi o applicazioni basati sul, con l’obiettivo di fare dell’Eurozona un polo all’avanguardia sulle nuove tecnologie connesse alle sfide aziendali. Come funziona il bandoCon il bandoverranno selezionate 6 PMI che sviluppano nuovi servizi o applicazioni basati sulcon il supporto di un consulente scientifico. Le aziende selezionate parteciperanno al programma di 6 mesi e riceveranno: Fino a 60.000 euro (somma forfettaria) per sviluppare nuove applicazioni basate sulin una delle aree ...

Belli', il nuovodedicato al grande poeta Giuseppe Gioachino Belli, tra gli autori più ... appuntamento il 24 aprile allo Scumm di Pescara e il 25 aprile ai Bagnidi Fosso Sejore (Fano - ...... dell'UMoCA e del Percorso del Contemporaneo di Colle di Val d'. A questi si aggiungerà in futuro la Casatorre di Arnolfo di Cambio, recentemente acquisita dal Comune, e il cuidi ...... nota per aver prestato la voce ain Frozen , nei panni di Elphaba. Entertainment Tonight ha ...Baiers e il vicepresidente dello sviluppo della produzione Lexi Barta supervisioneranno il...

Progetto Elsa: 360k per progetti industriali innovativi (con l'Intelligenza Artificiale) | F-Mag F-Mag

Prossima data il 24 aprile a Pescara. Ardecore torna in concerto per presentare “996 - Le Canzoni di G. G. Belli”, il nuovo progetto dedicato al grande poeta Giuseppe Gioachino Belli, tra gli autori p ...Team motociclistici di Poggibonsi uniti per un progetto benefico. Vespa Club Valdelsa, Associazione Motociclistica Alta Val d’Elsa, Innovation Team, Moto club Poggibonsi, con Associazione Viamaestra e ...