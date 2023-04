Produzione nelle costruzioni a febbraio +1 | 5% sul mese

A febbraio si stima che l'indice destagionalizzato dellacostruzioni aumenti dell'1,5% rispetto a gennaio. Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2022) registra un ......00 - Intimo, essenziale, che va drittopieghe dell'anima a coccolare i sentimenti, la ...e melodia super curata. Enrico Ruggeri - Voto 6,50 - Intimo e emozionante. Un brano toccante che ...... attraverso il "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investezone rurali". ... sensibilizzando le aziende a migliorare ladella carne ovina nella direzione della ...

Produzione nelle costruzioni - Febbraio 2023 Istat

Abbiamo provato Miasma Chronicles, il nuovo strategico di The Bearded Ladies che raddoppia sulla componente narrativa e sulle meccaniche RPG di Mutant Year Zero.(Teleborsa) - Clough, società australiana del Gruppo Webuild, in joint venture con Saipem, ha raggiunto il financial closure e le altre condizioni contrattuali necessarie per l’avvio del contratto da ...