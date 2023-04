Probabili formazioni Verona-Bologna | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Orsolini può partire ancora dalla panchina

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023)sarà la partita che questa sera aprirà la trentunesima giornata di campionato.della sfida del Bentegodi sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, accompagnato da Alessandro Lo Cicero e Mauro Vivenzi come assistenti e Marco Serra come quarto uomo. Aleandro Di Paolo sarà al Var, coadiuvato da Gianluca Manganiello. Per entrambe le squadre quella di stasera sarà l’undicesima designazione con Mariani. Gli scaligeri vantano il 50% di successo nei precedenti, fanno leggermente peggio i felsinei con una vittoria in meno, ma curiosamente ilha vinto entrambe le partite quando si è scontrata con i gialloblu, nel 2017 e nel 2021. In casamister Zaffaroni hadubbi su come dover schierare la propria formazione, vista la perdurante assenza di ...