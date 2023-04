Probabili formazioni Serie A 21-24 aprile | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Siamo pronti per la 31a giornata dellaA 2022-2023. Ci attendono quattro giorni di sfide di estrema importanza per ogni obiettivo, dallo scudetto fino alla lotta per la permanenza nella massima. Andiamo, quindi, a scoprire, match per match, le, chi giocherà, chi rimarrà in panchina, e chi salterà il turno per infortunio o squalifica.31a GIORNATA VERONA – BOLOGNA Montipoò Skorupski Dawidowicz Posch Hien Lucumì Magnani Soumaoro Faraoni Kyriakopoulos Tameze Schouten Abildgaard Dominguez Depaoli Orsolini Lasagna Ferguson Verdi Barrow Gaich Sansone Ballottaggi Verona Magnani-Ceccherini 51-49% Verdi-Ngonge 51-49% Gaich-Djuric 51-49% Squalificati: nessuno Indisponibili: Hrustic, Henry, Doig, ...