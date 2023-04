Probabili formazioni | Milan-Lecce | no al turnover pesante

LeSport [ 21/04/2023 ] Dal sogno alla realtà, da Lecce al mondo: la CCIAA plaude il modello Deghi Attualità [ 21/04/2023 ] Lecce, domani la rifinitura e poi la partenza per ...VERONA (3 - 4 - 1 - 2 ): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda; Lasagna, Djuric. BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1) : Skorupski; Posch, Lucumì, ...LAZIO (4 - 3 - 3) : Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. TORINO (3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - ...

Milan-Lecce (domenica 23 aprile alle ore 18, in diretta streaming su Dazn) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A. LE ULTIME - Pioli non avrà a disposizione Calabria, squalificato, e valuta ...Salernitana-Sassuolo (sabato 22 aprile alle ore 15, in diretta streaming su Dazn) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A. LE ULTIME - Non c'è Fazio per Sousa, Dionisi ha annunciato che non p ...