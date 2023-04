Primo trimestre da record per Kia in Europa

La società farmaceutica ha segnalato che nei primi tre mesi del 2023 i ricavi sono stati pari a 551,4 milioni di euro in aumento del 31,5% rispetto aldel 2022, trainati dalla forte ...ROMA - Kia fa segnare il suo risultato migliore di sempre, per il, con 148.571 unità immatricolate. Un aumento nelle vendite quantificabile nel 2,23% rispetto al2022 e una crescita ancora superiore se consideriamo primi tre mesi del ...Un lavoro che il Gruppo tedesco sta portando avanti positivamente visto che neldel 2023 le consegne di veicoli 100% elettrici sono cresciute del 42% rispetto allo stesso periodo del ...

SLB, utile balza dell'80% nel primo trimestre e supera le attese Il Secolo XIX

Un ospedale spagnolo ha completato con successo quello che si ritiene essere il primo trapianto di polmone completamente robotico al mondo. Questa procedura potrebbe presto diventare lo standard globa ...La Giornata della Terra 2023 di domani, 22 aprile, è l'occasione per HONOR di pubblicare il suo primo Environmental, Social and Governance (ESG) Report in cui illustra gli obbiettivi per il 2045 sugl ...