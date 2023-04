Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Vittoria a metà”

... il tempo passa e Vlahovic sembra lontano parente di quel giocatore su cui la Juve aveva puntato tutto per voltare. Conque mesi dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, cinque mesidell'addio ...Si voltaCon la delega fiscale del Centrodestra si volta finalmente. Queste sono le ... No aberrazioni Si tratta di un vero e proprio cambio di passo perché, per lavolta dagli anni '...Infine anche Tuttosport dedica la propriaalla Juventus, titolando 'La Juve resiste e gode'. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 21 aprile 2023Uno ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: “La Juve resiste e gode!" Tutto Napoli

Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano evocano il solito ritorno al fascismo e difendono il "diritto" all'insulto: "Il nuovo Minculpop ha il terrore delle vignette" ...In netto ribasso Ferragamo dopo vendite primo trimestre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 apr - Avvio all'insegna della stabilita' per le Borse europee, dopo la frenata della vigilia. Milano ...