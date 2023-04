Prezzi benzina oggi | nuovi ribassi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Calano ancora,, idelladopo il tonfo per le quotazioni petrolifere, con il Brent che ha chiuso ieri appena sopra gli 81 dollari e i prodotti raffinati in caduta libera.allora sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, mentre scendono le medie nazionali deipraticati alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati dellae di due cent/litro quelli del gasolio. Per IP registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sullae di un cent/litro sul gasolio. Per Q8 e Tamoil -1 cent/litro su ...