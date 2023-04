Previsioni traffico autostrade per il ponte del 25 aprile e 1 maggio 2023 | a che ora mettersi in viaggio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Pertra il 25e il Primo, la previsione suè tragica: lunghe code saranno presenti lungo le principali tratte italiane e nei caselli delle più grandi città. Secondo le stime effettuate da, saranno almeno 12 milioni le persone che si metteranno incon la propria auto per tornare dalle proprie famiglie o fare una piccola vacanza tra. Numeri che si tradurranno in pesanti congestioni delsu tutta Italia. Ledelautostradale tra il 25e il Primoproverà a gestire il grandesulle proprie strade nel miglior modo. ...

Per favorire la programmazione dei viaggi a ridosso delle due festività, ed evitare di partire nei momenti più caldi, Autostrade per l'Italia (Aspi) ha rilasciato ledifino al 2 ...autostrade per il ponte del 25 aprile e 1 maggio, ecco quando scatta il bollino rosso Le tratte autostradali dove si prevede più caos sono la A1 Milano Napoli, la A14 Bologna - ...Per favorire la programmazione dei viaggi a ridosso delle due festività, ed evitare di partire nei momenti più caldi, Autostrade per l'Italia (Aspi) ha rilasciato ledifino al 2 ...

Previsioni traffico ponte 25 aprile: ecco quando partire per evitare code La Gazzetta dello Sport

Traffico 25 aprile, sulle autostrade è prevista la presenza di ben 12 milioni di italiani, i quali si metteranno in viaggio ...Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione le previsioni di traffico relative al ponte del 25 aprile a quello del 1 maggio.