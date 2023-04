Previsioni ponte 25 aprile | piogge e temporali alternate a spazi soleggiati | tutto quello che c' è da sapere

Allerta gialla in 7 regioni: vento, grandine e neve al centro - sud25 aprile SABATO PAUSA ANTICICLONICA . Il vortice di aria fredda in scorrimento giovedì da est ad ovest a nord ......Centro Meteo Italiano confermano però il transito di una saccatura depressionaria durante il...per oggi Nord : Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i ...Queste le stime previste dalla Società per ildel 25 aprile. Per favorire la programmazione del viaggio, spiega una nota, Aspi mette a disposizione degli utenti ledi traffico ...

Previsioni ponte 25 Aprile, "i prossimi giorni..." Dove colpisce la perturbazione Il Tempo

FOGGIA, 21/04/2023 – Tempo tipicamente primaverile, che varia dal sole agli acquazzoni, per il lungo weekend del 25 aprile. A dirlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma ...Il tempo instabile soprattutto al centro nord e le code in autostrada non impediranno a 12 milioni di italiani di mettersi in viaggio ...