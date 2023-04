(Di venerdì 21 aprile 2023) E' polemica in Liguria per le dichiarazioni deldelRegionale, Gianmarco Medusei, della Lega, che ieri a margine della commemorazione ufficiale per il 25 Aprile ha ...

... dal socio Bluebell Partners Ltd, contro alcuni ex - amministratori (exed ex ... I componenti deldi amministrazione Nominato ildi amministrazione, di 15 componenti , per ...LadelGiorgia Meloni, a seguito del suo insediamento, ha rassicurato furbamente l'opinione pubblica di non avere intenzione di modificare la legge che garantisce l'accesso all'......1 dicembre 2022) dal consigliere firmatario Alex Galizzi e dall'ex capogruppo leghista in...leghisti (Alex Galizzi e Floriano Massardi) e al via libera della Giunta regionale del...

Presidente Consiglio ligure, 'eccidi partigiani', è bufera - Cronaca Agenzia ANSA

Da quando è in carica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata l’unica tra i leader dei principali Paesi dell’Unione europea a non aver fatto un viaggio istituzionale a Pechino, affermando d ...Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la nomina del prof. Renato Brunetta a Presidente del Consiglio ...