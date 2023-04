Preside antimafia | Cavaliere della Repubblica | chi è Daniela Lo Verde

Insieme allae alla vicepreside è stata notificata l'ordinanza di arresto, sempre ai domiciliari, anche a una terza persona estranea al mondo scolastico. Si tratta della dipendente di un ...poi lo portiamo a casa a Sferracavallo (la villa al mare dellandr)'.Leggi Anche Palermo, arrestata la: 'Rubava cibo e materiali destinati alla scuola' - Incastrata dalle intercettazioni I controlli I carabinieri erano già sulle tracce di un uomo che si sarebbe reso autore di svariati ...

Arrestata per corruzione preside antimafia di Palermo Agenzia ANSA

“La nostra scuola scende in campo per venire incontro alle famiglie disagiate che vivono nel quartiere promuovendo una raccolta fondi che servirà ad acquistare una spesa solidale – scriveva due anni ...FALCONE”, operante nel quartiere Z.E.N. di Palermo, formato dalla Preside, dal Vicepreside e da professionisti privati che, in concorso fra loro, si sarebbero resi responsabili dei reati ipotizzati, ...