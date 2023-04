Prep | la pillola per prevenire l' Hiv sarà gratis | ok dell’Aifa al rimborso

...per i diritti delle persone lgbtq+ e quelle di lotta all'Aids avevano lanciato la petizione per la "gratuita per tutti" dopo che l'Aifa aveva rinviato la decisione sulla gratuità della. ...Erano già molti i Paesi europei che passavano la. Le associazioni che si occupano di Aids e quelle attive per i diritto lgbtq+ da molto tempo chiedono la rimborsabilità e di recente avevano ...... come si legge sul sito americano Vox , si tratta di un antibiotico che "funziona come la... sifilide e gonorrea) in un campione di 501 MSM e donne trans, sia in, sia con HIV. Confrontando ...

Pillola per prevenire l'Hiv, le associazioni: "Grave stop dell'Aifa. Prep gratuita subito" la Repubblica

La Prep sarà gratuita. La distribuzione della terapia per prevenire l'infezione da Hiv sarà a carico dello Stato. Il Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco ha dato il via libera al rimborso della Prep, la terapia che impedisce il contagio a chi ha un rapporto con una persona sieropositiva