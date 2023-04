Premier League | Arsenal follie | 3 - 3 con il Southampton ultimo

LONDRA (Regno Unito) - L' Arsenal continua a complicarsi la vita e rischia di compromettere il lavoro di un'intera stagione: contro il Southampton, ultimo in classifica, i Gunners sono costretti ad ...La grande stagione dell' Arsenal si sta sciogliendo proprio nelle ultime settimane. Nel primo incontro del 32° turno dii Gunners non sono infatti andati oltre il 3 - 3 all'Emirates Stadium contro il Southampton ultimo in classifica. Ospiti subito in vantaggio con Alcaraz al primo minuto e Walcott al 14'.L'Arsenal perde ancora colpi e il Manchester City ora è il vero favorito per la vittoria finale in. Al termine di una partita emozionante, i Gunners pareggiano 3 - 3 con l'ultima in classifica, il Southampton, e ora hanno cinque punti sulla squadra di Guardiola ma con due partite in ...

