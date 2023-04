Premier League 2022 2023 | l’Arsenal si ferma ancora | pareggio 3-3 contro il Southampton e City a -5

(Di venerdì 21 aprile 2023) Arsenal epareggiano 3-3 nel match valido per la 32ª giornata di. Terza partita in fila senza vittoria per i Gunners che stanno rischiando di compromettere un cammino praticamente perfetto fino a tre settimane fa. Inizio shock per i padroni di casa che vanno sotto dopo neanche un minuto con la rete di Alcaraz. Al 14? raddoppiano i Saints con il grande ex Theo Walcott che inpiede non sbaglia davanti a Ramsdale segnando il 2-0.reagisce di rabbia e Martinelli al 20? trova il gol della speranza accorciando le distanze. Inizia un vero e proprio assedio dei ragazzi di Arteta che però al 66? subiscono il 3-1 su colpo di testa da calcio d’angolo di Caleta-Car. Quando tutto sembra finito Odegaard si inventa il gol del 3-2 ...

Clamoroso rischio dell'Arsenal all'Emirates contro il Southampton: la Premier League resta aperta dopo questo 3 - 3 Clamoroso rischio preso dall'Arsenal tra le mura amiche dell'Emirates, dove i londinesi hanno rischiato di crollare al cospetto del Southampton penultimo ...

