Prandini Coldiretti | “Investire sempre più in sostenibilità con spinta all’innovazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 aprile 2023) "L'Italia è il Paese che ha investito molto sull'innovazione nella filiera agricola ed ha l'agricoltura più sostenibile a livello globale ma la sfida per noi è continua" “L’Italia è il Paese che ha investito molto sull’innovazione nella filiera agricola ed ha l’agricoltura più sostenibile a livello globale ma la sfida per noi è continua, bisogna avereuna maggioree spingere sull’innovazione con l’utilizzo di droni, satelliti e con l’agricoltura di precisione per limitare l’uso dei fitofarmaci”. E’ quanto ha detto Ettore, presidente diintervenendo European Innovation for Sustainability Summit organizzato da Eiis a Roma. Anche per combattere la siccità ha spiegatooccorre puntare ad “una irrigazione puntuale che è alla nostra portata” e comunque va ...