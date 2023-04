Portofino | in arrivo nuovi divieti contro il «bivacco» | no a costumi di bagno e piedi scalzi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bisognerà indossare scarpe e vestiti per fare una passeggiata in centro. Se sembra scontato, a quanto pare non lo è a: basti pensare a solo un anno fa, quando Kim Kardashian decise di sfilare in tacchi a spillo e proseguire verso lo yacht attraccato nel porto della Riviera Ligure anudi. Una disinvoltura a cui il sindaco del comune genovese ha deciso di dire basta: Matteo Viacava esige infatti la tutela del decoro e del prestigio, e per ottenerla si prepara a rispolverare un’ordinanza già applicata a Rapallo e a Santa Margherita Ligure. Il provvedimento, secondo quanto ha confermato a Repubblica, sarà varato a breve. E ha carattere draconiano: non solo non si potrà girareo in costume da, né a torso nudo. Non si potrà nemmeno «bivaccare», né sedere per terra o stazionare con bevande ...

In generale, penso che stiamo facendo un buon lavoro: le persone vengono a, si svagano e vanno via contente", ha spiegato Viacava. L'ordinanza risale al 2018, ma non era poi stata riportata

