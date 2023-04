Porti turistici in Toscana | 450 mila euro per abbattimento barriere architettoniche

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Regionestanzia oltre 450per l’accessibilità deidi interesse regionali. Con l’obiettivo di eliminare ledove sono ancora presenti. Per accedere alle risorse è stato emesso un bando al quale hanno partecipato il Comune di Monte Argentario per il porto turistico di porto Ercole; il Comune di Marciana Marina per il porto turistico di Marciana Marina e il Comune di Castiglione della Pescaia per il punto di ormeggio/porto turistico. Il Decreto del Settore competente della Regione ha approvato la graduatoria. E quindi 313per Monte Argentario, 50per Marciana e 50per Castiglione. Seguiranno gli accordi ...