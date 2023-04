(Di venerdì 21 aprile 2023) Ieri sera gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso undi Strada Vicinale Molino dell’Annunziata per una segnalazione di furto in atto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune persone intente a caricare frettolosamente un furgone e, grazie al supporto

Capita così che a, periferia orientale di Napoli dove negli ultimi mesi lo Stato è ... Infine altri due abusivi sono statie denunciati in viale Augusto a Fuorigrotta. Il fenomeno ...mentre rubano una bicicletta elettrica. Due fratelli sono stati arrestati per furto ... napoletani di 39 e 35 anni, che risiedono rispettivamente ae Bagnoli . Entrambi hanno ...Capita così che a, periferia orientale di Napoli dove negli ultimi mesi lo Stato è ... Infine altri due abusivi sono statie denunciati in viale Augusto a Fuorigrotta. Il fenomeno ...

Ponticelli, sorpresi a rubare materiale ferroso in un deposito: arrestati in sette - Napoli Village - Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un deposito di Strada Vicinale Mol ...Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono ...