Pontesecco | partiti i lavori della prima rotatoria

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bergamo. Al via idel nodo di. L’amministrazione comunale, nella figura del suo assessore aiPubblici Marco Brembilla, ha infatti infatti inaugurato il primo dei due cantieri che daranno vita alle rotatorie che cambieranno definitivamente la viabilità in ingresso e in uscita dalla Val Brembana verso la città. Un piccolo escavatore posizionato sopra una aiuola, transenne bianche e rosse plastificate a delimitare la zona e poco altro ancora per cominciare a dare il là ad un cronoprogramma che poterà, appunto, in ordine temporale, alla realizzazionedi quella a ridosso dell’entrata a Bergamo e, poi, a giugno, quella al confine con il territorio di Ponteranica.