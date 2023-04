Pontecagnano | costretta a ingoiare sigarette accese e data in pasto ai maiali

(Di venerdì 21 aprile 2023)inai. E’ l’orrore che emerge dall’ordinanza sui tre arresti per la morte di Marzia Capezzuti, la giovane disabile sequestrata per mesi e torturata da una famiglia diFaiano, in provincia di Salerno.inaiSpulciando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

i cui resti erano stati ritrovati lo scorso ottobre in un casolare abbandonato. Maltrattata (in un'occasione venne anche costretta ad ingoiare una sigaretta accesa), picchiata, veniva picchiata e trattata come una schiava, costretta a dormire in uno sgabuzzino, a ingoiare una sigaretta. Gli ultimi istanti di vita della ragazza milanese di 29 anni scomparsa a marzo del 2022. La 29enne di Milano è sparita dal comune di Faiano nel mese di marzo 2022. Prima, insultata, e in un caso è stata costretta a ingoiare una sigaretta accesa.

Marzia Capezzuti, l’omicidio confessato su Instagram da un quindicenne Vanity Fair Italia

Marzia Capezzuti ultime notizie: tre arresti per la scomparsa della giovane a Pontecagnano. Tra loro anche un minorenne.La 29enne milanese si era trasferita nel Salernitano per vivere con il fidanzato. Dopo la sua morte, però, la famiglia di lui ha cominciato a maltrattarla ...