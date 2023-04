Ponte 25 aprile | piano di Autostrade 12 milioni di italiani

25, con un fine settimana extra - large , minaccia di essere delicato per il traffico . Previsti più di 12 milioni di italiani in viaggio lungo i tratti gestiti da Autostrade per l'Itali ...Consegnate le targhe MSC alle Autorità presenti Si è svolta a Messina il 18scorso a bordo della nave Msc World Europa, la nuova ammiraglia della flotta di MSC Crociere ...conviviale al6 ...... ultimo atto il 25, alle ore 21. Con un grande attore - regista - doppiatore - Massimo Popolizio - alle prese con un classico della drammaturgia del Novecento: 'Uno sguardo dal' di ...

ORVIETO - Torna martedì 25 aprile 2023 il “Memorial Luca Coscioni”, la manifestazione di atletica leggera giunta alla 13esima ...Genova – Starbucks è pronto ad aprire: l’esordio sulla scena genovese, in via alla Porta degli Archi, è fissata nel periodo del ponte che dal 25 aprile porterà al primo maggio. Boasi, in cima a via Ve ...