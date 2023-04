Ponte 25 aprile | traffico da bollino rosso | la mappa

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ildel 25è arrivato e, come di consueto, si avvicinano anche le inevitabili code in autostrada. Quest’anno la Festa della Liberazione cade di martedì e questo spingerà molti italiani ad attaccare alla vacanza anche il weekend del 22 e 23e lunedì 24. Ildel 252023 Sulle strade sono previsti 12 milioni di italiani. La stima è stata fatta da Federalberghi, che prevede 3 milioni di viaggiatori in più rispetto al 2022. Previsti spostamenti di massa sul suolo italiano e anche Oltralpe. Alcuni, secondo le previsioni, si metteranno in viaggio già nella serata di venerdì 21, per ottimizzare i tempi. I rientri si concentreranno nel corso del pomeriggio e della tarda serata del 25. In quella giornata i mezzi superiori alle 7,5 ...