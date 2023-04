Spettacolare incidente stradale la scorsa notte sulla statale del Brennero a Barbiano, dove unadiha preso fuoco. Le fiamme provenivano da un'auto il cui conducente è stato a portato in salvo dai passanti e preso in cura dal soccorso sanitario; sarebbe in gravi condizioni. All'...Secondo i dati del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nella prima settimana di aprile i prezzi alladisono stati in media pari a 1,875 euro al litro, valore massimo ...... i due fratelli si sono anche vantati durante un'intervista video che il costo dellae del diesel nella loroIP era talmente alto da andare essi stessi a mettere carburante da altre ...

Pompa di benzina in fiamme in Alto Adige, un ferito - Cronaca Agenzia ANSA

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Calano ancora, oggi, i prezzi della benzina dopo il tonfo per le quotazioni petrolifere, con il Brent che ha chiuso ieri appena sopra gli 81 dollari e i prodotti raffinati ...(Adnkronos) – Ancora un tonfo per le quotazioni petrolifere, con il Brent che ha chiuso ieri appena sopra gli 81 dollari e i prodotti raffinati in caduta libera. Nuovi ribassi allora sui listini dei p ...