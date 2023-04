(Di venerdì 21 aprile 2023)nella notte a. Ignoti, avvalendosi di un mezzo utilizzato come ariete, sono riusciti ad introdursi nel supermercatodi Via dei Castelli Romani. Da quanto si apprende ilsarebbe andato a segno: asinfatti lacontenente l’incasso di giornata. Da quantificare il bottino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Calcio 2022 - 2023 Eccellenza Lazio Girone Ain testa alla classifica del girone A di Eccellenza Lazio, con l'Anzio che si riprende la ... ANZIO - INDOMITA4 - 1 BOREALE - ASTREA 1 - 2 ...... Olimpus Roma - Nuova Comauto Pistoia 4 - 1, Futsal Pescara - Ciampino Aniene 3 - 2, Came Dosson - Italservice Pesaro 2 - 2, Petrarca - Napoli Futsal 2 - 7, Feldi Eboli - Fortitudo(14 aprile,...Nel primo torneoesterno dell'Atletico National sul Patronato, del Racing Club sulla Nublense ...00 Cassino - SS Nola 1925 15:00 Lupa Frascati - Ilvamaddalena 15:00- Portici 1906 15:00 ...

Pomezia, colpo grosso da Elite: “spaccata” col furgone, portata via la cassaforte (FOTO) Il Corriere della Città

Ladri in azione nella notte a Pomezia. Ignoti hanno tentato di introdursi all’interno del panificio Tosoni situato in Via Rattazzi, nei pressi di Piazza Bellini, a due passi dalla centralissima Via Ro ...