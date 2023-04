(Di venerdì 21 aprile 2023) Lotta a tre per la panchina Blues con l'ex Psg e Tottenham che potrebbe fare ritorno ae battere la concorrenza.

Sono Luis Enrique, Nagelsmann ei tre indiziati a diventare tecnico dei Blues . window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.Già due anni fa, con l'approdo diin panchina, i parigini avrebbero fatto un tentativo per il bomber inglese. E ora vorrebbero riprovare a portarlo sotto la Tour Eiffel. Inoltre, se in ...Dipende anche contro chi giochi, con Diego è unpiù facile perché la sua palla non salta ... Abbiamo fatto anche un po' di palestra, ma poca roba, perché il mio corpo deve essere". Il ...

Pochettino pronto a tornare a Londra ma… al Chelsea ItaSportPress

Lotta a tre per la panchina Blues con l'ex Psg e Tottenham che potrebbe fare ritorno a Londra e battere la concorrenza.I Blues, dopo una stagione fallimentare e l'esonero di Potter, sono alla ricerca di un nuovo allenatore. L'ex Bayern è al momento favorito. A dividere il club e lo spagnolo, dopo un primo accordo, le ...