Pobega con Tonali? Non è l' unica novità di Pioli

Ecco la probabile formazione del Milan per la trasferta di Lecce. Cambi e novità dopo il ritorno dei quarti di Champions giocato contro il Napoli ...Al centrocampo praticamente certie Tonali mentre in difesa potrebbe essersi un leggero cambioFlorenzi, Kalulu, Tomori ed Hernandez. Il Lecce, invece, si affiderà al 4 - 3 - 3...A centrocampo potrebbero rifiatare sia Krunic che Bennaceral loro postoe Saelemaekers mentre in attacco ci potrebbe essere Rebic come punta centrale, ma occhio anche al recuperato ...

Milan, Pobega ha lanciato un segnale: il futuro del centrocampista è ... Calciomercato.com

Dopo la qualificazione in Champions, domenica 23 aprile alle 18:00 il Milan ospita il Lecce per avvicinarsi al quarto posto ...La trentunesima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa il match Milan - Lecce. Ecco dove e come vedere la partita.