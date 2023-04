PNRR | Fitto incontra Valditara per fare il punto sull’attuazione del programma

"Esprimo soddisfazione" per "il lavoro svolto, anche con le opposizioni", afferma, che ha riunito anche la cabina di regia sulcon le parti sociali , per affrontare in particolare il ...Ma serve "che le parti sociali diano i loro suggerimenti", dice il ministro per Affari europei,e Sud Raffaele, aprendo a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Piano. Anche perché secondo ......sul, un fronte che è centrale non solo nella politica del governo ma anche nelle prospettive di crescita del Paese. E su cui lavora da mesi il ministro per gli Affari europei, Raffaele, ...

La Camera ha dato l'ok definitivo al dl Pnrr. Il ministro Fitto assicura: «Avrà effetti immediatamente tangibili» ...L'Istat evidenzia che per il Nord-Est il 60,5% degli indicatori di benessere ricade nei livelli alto e medio-alto, al Sud solo il 19,4% ...