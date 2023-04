Pnrr | Cna | “Un credito d’imposta per incentivare piccoli impianti fotovoltaici per 200mila Pmi”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 aprile 2023) ROMA –l’installazione di(da 12 a 200 KW) sfruttando i capannoni delle piccole imprese. È la proposta presentata da CNA alla Cabina di regia a Palazzo Chigi sul RepowerEU. Il segretario generale della Confederazione, Otello Gregorini, ha sottolineato la necessità di coinvolgere le imprese private per velocizzare in modo efficiente la messa a terra delle ingenti risorse. La proposta della CNA punta a sviluppare un enorme parco fotovoltaico diffuso senza consumare suolo, senza impattare negativamente sul paesaggio e con tempi relativamente brevi, e comunque in linea con il timing, considerato che l’Italia sta accumulando un considerevole ritardo rispetto all’obiettivo di 7-8 GW di nuova potenza da rinnovabili su base annua. Il potenziale è un patrimonio ...