Pizzofalcone | notificate 20 decreti di sequestro ad occupanti abusivi

(Di venerdì 21 aprile 2023)20diad altrettantidi immobili ubicati all’interno del plesso L’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno notificato 20dipreventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ad altrettantidi immobili ubicati all’interno del plesso di edilizia pubblica di via Egiziaca a35. Concessi agli15 g.g. per lasciare i locali o presentare ricorso; alla scadenza del predetto termine saranno eventualmente avviate le procedure per lo sgombero coatto dell’immobile. L’odierna ...

