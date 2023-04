Pizza Village si svolgerà alla Mostra d’Oltremare dal 16 al 25 giugno

(Di venerdì 21 aprile 2023) Definita la sede del, in programma dal 16 al 25a Napoli, l’evento si. Dopo l’intesa con l’Amministrazione comunale, grazie ad un costruttivo confronto programmatico con il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Turismo Teresa Armato, per definire il trasferimento dal lungomare Caracciolonuova sede, oggi è si è trovato l’accordo attuativo del progetto con i vertici dell’ente fieristico. “La scelta delladi Napoli per l’undicesima edizione delconferma il suo ruolo di grande attrattore culturale e ricreativo per la città – dice Remo Minopoli, presidente dell’ente -. Ringraziamo ...

Dalle 10 apertura del Rally, dalle 16:30 circa, in Piazza del Duomo saranno presenti alcuni ... Ingresso libero - Biella, con inizio alle ore 19:30, nuovo appuntamento conal Circolo Su ...: trovato l'accordo sulla Mostra d'Oltremare. Non è stato un rebus di facile soluzione, per la giunta Manfredi, l'individuazione della location per la kermesse prevista tra 17 e 25 ...'La Mostra d'Oltremare di Napoli è al servizio della città e accoglie con disponibilità l'indicazione dell'amministrazione comunale come sede preferenziale per ospitare il2023. Si conferma la centralità strategica della Mostra, che ha una vocazione per i Grandi eventi e una tradizione consolidata in questo senso. Per questo venerdì prossimo incontreremo ...

