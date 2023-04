Più tasse se non fai figli? La controproposta di Sapore di Male | «Vogliamo il Reddito di Singletudine» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) C’è un’immagine, a tratti quasi nostalgica: quella della classica famiglia italiana composta da moglie e marito, che si sposano, acquistano casa e mettono al mondo almeno uno. Un’immagine ancora prevalente nel Paese, ma nella quale le nuove generazioni non sempre si riconoscono. E non per colpa loro: è cambiato il mercato del lavoro, persino l’aspettativa di vita, della propria vita, inquadrata con la consapevolezza che ogni percorso è diverso dall’altro. Si è aperta una varietà di prospettive relazionali un tempo inimmaginabile. Ma anche il tessuto economico e sociale è profondamente mutato. Così, la proposta di Giancarlo Giorgetti, sintetizzata in «zeroper chi fa», a molti giovani appare anacronistica. Per alcuni è addirittura discriminatoria.di, pagina Instagram di ...