Pippo Inzaghi | che crollo in casa Il Brescia ruggisce e batte 2 - 1 la Reggina

(Di venerdì 21 aprile 2023) Missione compiuta per Gastaldello, almeno per una notte: il suoagguanta i playout lasciando le ultime tre posizioni. Decisivo il colpaccio firmato Mangraviti e Rodriguez nell'anticipo del ...

Decisivo il colpaccio firmato Mangraviti e Rodriguez nell'anticipo del venerdì di Reggio Calabria: gli amaranto diinvece non riscattano l'amarezza della penalizzazione e lasciano sul piatto ...'Sono contento per il Milan e molto contento per mio fratello. Il discorso che ho fatto dopo Benevento vale anche per Simone: sta facendo bene ma lo stanno massacrando'. Peril cuore è diviso a metà nella prossima semifinale di Champions League : quando i rossoneri e i nerazzurri se la vedranno nel doppio confronto a San Siro tra 10 e 16 maggio. Così ha ...Una partita estremamente delicata per la situazione di classifica di entrambe le squadre: i ragazzi disono scivolati all'ottavo posto - l'ultimo utile per partecipare ai playoff - dopo ...

Pippo Inzaghi, dramma in famiglia: "Lo stanno massacrando" Liberoquotidiano.it

“Se prendi due gol da calcio piazzato tutto diventa difficile. L’approccio non mi è piaciuto, la reazione sì. Il portiere avversario è stato il migliore in campo”. Così Pippo Inzaghi ha commentato la ...Al Granillo i lombardi ottengono tre punti fondamentali in ottica salvezza coi gol di Mangraviti e Rodriguez. Inutile la rete finale del granata Bouah ...