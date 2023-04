Pillola anticoncezionale gratis per tutte le donne di tutte le fasce d' età | la decisione dell' Aifa

È difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che unada 25 euro sia migliore di quelle che costano 10 euro'.Via libera alla rimborsabilità dei farmaci per la Prep , la cosiddetta profilassi pre - esposizione anti - Hiv , e anche alla gratuità dellaper le donne di tutte le età. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella giornata in cui si celebra la salute della donna, ha deciso di facilitare l'accesso ai due farmaci. '...Il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato oggi la decisione di rendere gratuita laper le donne di tutte le fasce d'età, con ...

La pillola anticoncezionale sarà gratis per tutte le donne, il via libera dell'Agenzia del farmaco TGCOM

L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera approvando il rimborso per i farmaci contraccettivi destinati alle donne. La spesa a carico del Servizio sanitario ammonta a circa 140 milioni di e ...Milano, 21 apr. A spiegarlo a ‘Quotidiano Sanità’ è Giovanna Scroccaro, presidente del Cpr Aifa (LaPresse) – Nella giornata in cui si celebra la salute della donna… Leggi ...