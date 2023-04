Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi? Spunta il VIDEO con un’altra donna misteriosa

Aria di crisi tra Giulia Salemi eUn video diffusosi in queste ore sui social ha fatto sorgere la domanda in molti fan della coppia. Ma, procediamo con ordine. In questi giorni, la conduttrice italo persiana è ...A condurre la serata è stato Antonello Angiolillo, attore e cantante; ospiti il campione olimpico di pallanuoto Amaurys Perez e il musicista e showman, che hanno contribuito a ...Ma il suo volto è rimasto legato al reality di Signorini con il 'GF Vip Party' con. Ultimo progetto Solei da poco è approdata su La5 in seconda serata con l'ultima esperienza dal ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la vacanza finisce male: ridotti alla disperazione, è successo di tutto Grantennis Toscana

Pierpaolo e Giulia oggi. L'ex velino è stato beccato mentre ballava in maniera molto ravvicinata con una ragazza in un locale milanese.Nuova crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Un sospettoso video dell'ex vippone alimenta i dubbi tra i fan della coppia ...