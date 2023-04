Piazza Garibaldi | sequestrato minimarket | era in precarie condizioni igieniche

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il titolare di unnei pressi della stazione centrale, in, dovrà pagare duemila euro per mancata registrazione sanitaria del locale e mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari. Due i parcheggiatori abusivi denunciati, sorpresi nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Napoli, in, a chiedere denaro agli automobilisti. Anche a quelli

... DA OGGI AL 6 MAGGIO Celebrazione del 25 Aprile in città Ore 10.15 Messa nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti Ore 11 Corteo da corsoMartiri del 7 Luglio deposizione ...Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia Stella ine nei quartieri che la circondano. Grazie alla collaborazione dei militari del Reggimento Campania e del NAS , sono state identificate 136 persone e ispezionate 72 vetture. Due i ......25 APRILE E LE ALTRE INIZIATIVE DA OGGI AL 6 MAGGIO Celebrazione del 25 Aprile in città Ore 10.15 Messa nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti Ore 11 Corteo da corso...

Fine del Ramadan, a Napoli migliaia in preghiera a piazza Garibaldi Fanpage.it

Il Comune di Parma ha diffuso un comunicato dove sono spiegate le modifiche alla viabilità (e le altre prescrizioni) in vista delle manifestazioni per il 25 Aprile. Eccolo pubblicato in modo integrale ...“Nella seduta della Giunta comunale di ieri sono stati approvati due progetti esecutivi. Quello relativo alla realizzazione degli impianti di sollevamento con annessi collettori di Fosso Barbaruzza e ...