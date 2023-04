Piazza Affari in rialzo | scivolone per Tim

(Di venerdì 21 aprile 2023) Seduta positiva per le Borse europee, anche se prevale ancora il clima di attesa. I mercati, dopo i dati delle piccole e medie imprese su manifattura e servizi, cercano spunti sulle prossime decisioni delle banche centrali suldei tassi di interesse. L’attenzione, poi, si concentra anche sui risultati delle trimestrali per misurare lo stato delle economie occidentali. Al Ttf di Amsterdam stabile il prezzo del gas attorno ai 40 euro al megawattora. In netto calo anche il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che diminuiscono di circa il 2%. A Milano il Ftse Mib chiude in positivo: segna un aumento dello 0,43% a 27.745,81 punti. Inlo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 186 punti base. Sale anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,35%. Sul listino principale di...

Seduta positiva per le Borse europee, compresa, dopo che ripresa economica della zona euro è accelerata inaspettatamente ad aprile grazie all'aumento della domanda nel settore dei servizi, secondo gli indici PMI di S&P

