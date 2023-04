Pianura | impugna pistola e pretende denaro dal padre | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023)dalper comprare la droga. L’uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio e dovrà rispondere di estorsionesoldi dalper comprare la droga. Ancora una volta chiede deldalanziano, per comprare la droga. Questa volta il figlio vuole 50 euro per saziare la sua fame di stupefacenti. Ottenuto quello che cercava e si allontana, per poi tornare qualche ora più tardi, armato dia chiederne altri 100. Non la punta contro ilma l’effetto è lo stesso. La vittima questa volta non cede e in qualche modo fa cadere la ...