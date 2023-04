Piantedosi e Minniti a Napoli | scontri tra manifestanti con le mani dipinte di rosso e polizia | il video della carica

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tensioni avenerdì nel primo pomeriggio trae forze dell’ordine in vistavisita di Marcoe del ministro dell’interno Matteoalla Stazione Marittima. I contestatori si sono avvicinati con lediin segno di protesta contro il decreto legge Cutro. La, a un certo punto, come si vede nel, ha reagito respingendoli con le manganellate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - "Piantedosi e Minniti non siete i benvenuti a Napoli". È uno degli slogan dei movimenti che stanno manifestando davanti l'ingresso della Stazione marittima di Napoli dove è ...Venerdì 21 e sabato 22 si terrà presso la Stazione Marittima di Napoli il secondo meeting nazionale su beni confiscati, misure di prevenzione e gestione del patrimonio sottratto alle mafie. Un'occasio ...